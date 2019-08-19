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  3. 19 Ağustos 2019 20:05

Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van’daki hastanelere sevk edildi. Bitlis’in Adilcevaz ilçesiyle Van’ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı. Erciş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin...

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Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada hayatını kaybetti
Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada hayatını kaybetti
Video Galeri
Kültür Bakan Yardımcısı Dursun kazada hayatını kaybetti
Kültür Bakan Yardımcısı Dursun kazada hayatını kaybetti
Video Galeri
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