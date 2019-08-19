Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi
19 Ağustos 2019 20:05
Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van’daki hastanelere sevk edildi. Bitlis’in Adilcevaz ilçesiyle Van’ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı. Erciş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin...