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  4. Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Can kaybı 19'a yükseldi

Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Can kaybı 19'a yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin yaralandığını açıkladı.

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