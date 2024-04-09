Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Can kaybı 19'a yükseldi Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Can kaybı 19'a yükseldi 09 Nisan 2024 Salı Saat: 12:35 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin yaralandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66150bed4ad54101a40d6913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz'' Dilencinin günlük kazancı şoke etti 16 ilde kırmızı alarm: Haritalar oluşturulacak Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: ''Pahalılık, enflasyon...'' Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı