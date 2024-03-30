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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 ilde, 40 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 ilde, 40 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen ''Sibergöz-30'' operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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