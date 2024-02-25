Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir çete daha çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir çete daha çökertildi! 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 09:40 Güncelleme: 25 Şubat 2024 Pazar 09:40 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dae0e443f95f33060c8943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 hain etkisiz hale getirildi ABD ve İngiltere, Husileri vurdu Yer: Esenyurt... 12 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı kamerada İstanbul'da fuhuş çetesinin ağına düşen 16 kadın kurtarıldı AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'tan ''aynı adrese ihale'' savunması Mansur Yavaş: ''Belediyede benim fotoğrafımı asmak yasak, Atatürk ve aile fotoğrafları asılır'' Murat Kurum: ''Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var'' İmamoğlu'ndan kendisini AK Parti'ye davet eden isme esprili yanıt Fransa'da çiftçiler bu sefer de fuarı bastı