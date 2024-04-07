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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir çete daha çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir çete daha çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen ''Mahzen-26'' operasyonunda ''Canık Çetesi'' olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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