Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Yumaklı'dan ''Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız'' sorusuna yanıt Bakan Yumaklı'dan ''Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız'' sorusuna yanıt 17 Eylül 2024 Salı Saat: 19:00 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?" sorusuna “Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e9a7acb3bf0fabf90ef983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail Lübnan'a saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Her derde deva ''süper meyve'' hasadı başladı: Kilosu 200 lira İstanbul'da doğalgaz borusu patladı; mahalle karıştı Polis şiddeti kamerada: İnfial yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'dan Sneijder ile Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım FETÖ'den ihraç 5 hakim tekneyle kaçarken yakalandı Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü