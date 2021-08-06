Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 18:00 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Bu devletin helikopterleri nerede? İnsanların malı mülkü yandı, yazıklar olsun bu hükümete, hükümet istifa" diyerek tepki gösteren kadın gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d4e9318372438c01e6d37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' Dilek İmamoğlu: ''Canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik'' Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu Erdoğan: Yangın bölgesine görevli olmayanlar alınmayacak Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!'' İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!'' İsanbul'daki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı