Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Bu devletin helikopterleri nerede? İnsanların malı mülkü yandı, yazıklar olsun bu hükümete, hükümet istifa" diyerek tepki gösteren kadın gözaltına alındı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d4e9318372438c01e6d37" allowfullscreen></iframe>