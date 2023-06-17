Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama 17 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 10:00 Güncelleme: 17 Haziran 2023 Cumartesi 10:00 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialar için "FETÖ taktiği" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648d5a117f617c6d5740e6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi Gurbetçilere tuzak kuran çeteye film gibi operasyon Bugün yine gün aymadı... Bir kadın daha katledildi! İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim'' Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar! İnsanlara şifa, hayvanlara yem olan mucize bitki! Sadece bir ilde yetişiyor