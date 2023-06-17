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Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialar için "FETÖ taktiği" dedi.

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