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  3. 08 Mayıs 2020 16:00

Bakanı Varank canlı yayında açıkladı: Aşı çalışmaları ne durumda?

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, CNN TÜRK'te katıldığı televizyon programında koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

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