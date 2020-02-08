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  3. 08 Şubat 2020 15:25

Bakan'ın eşinden komik savunma: Kilisenin akustiğini test ediyorduk

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy arasında süren ''eğlence'' tartışması mahkemelik oldu.

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Nefes kesen anlar... Aracın tavanına örümcek adam gibi tutundu
Nefes kesen anlar... Aracın tavanına örümcek adam gibi tutundu
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Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti
Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti
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Çin'de şok görüntüler ! Ev ev gezip gözaltına alıyorlar
Çin'de şok görüntüler ! Ev ev gezip gözaltına alıyorlar
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Devlet Bahçeli'nin hastalığıyla ilgili ortalığı karıştıracak iddia
Devlet Bahçeli'nin hastalığıyla ilgili ortalığı karıştıracak iddia
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Deprem kolilerini depremzedelere fırlatanın kim olduğu ortaya çıktı!
Deprem kolilerini depremzedelere fırlatanın kim olduğu ortaya çıktı!
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İstanbul kent geneli beyaza büründü
İstanbul kent geneli beyaza büründü
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