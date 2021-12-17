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Bakanın zor anları: Bacağına tırmandı, basın toplantısını yarıda kesti

Avustralya’nın Queensland Eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’ath, konuşma yaptığı esnada bir örümceğin bacağına tırmanması nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

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