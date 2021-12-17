Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanın zor anları: Bacağına tırmandı, basın toplantısını yarıda kesti Bakanın zor anları: Bacağına tırmandı, basın toplantısını yarıda kesti 17 Aralık 2021 Cuma Saat: 16:51 Avustralya’nın Queensland Eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’ath, konuşma yaptığı esnada bir örümceğin bacağına tırmanması nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bc95c9ec639228fd1a5893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti 100 bin liralık kapkaç anı kamerada Seren Serengil'den veda videosu Bakan Nebati ''Ekonomi eğitimi yok'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Ekonomik kriz vurunca pişmiş tavuğun başına bu da geldi İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar: ''Uçakta yangın var'' Kütahya'da tarihi keşif! Herkül'ün başsız heykeli bulundu Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu ağlattı 8 aylıkken konuşmaya başladı! İlk sözleri şaşkına çevirdi