  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2017 00:45

Bakanlar Kurulunda OHALi uzatma kararı alındı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılması kararı alındığını söyledi.

Video Galeri
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi
Video Galeri
Lizbonda uçak kazası: 5 ölü
Lizbonda uçak kazası: 5 ölü
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan AGİTe sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğandan AGİTe sert tepki
Video Galeri
Adanada otomobili taradılar: 1 ölü, 2 yaralı
Adanada otomobili taradılar: 1 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
40 günlük bebeğini denize atan annenin cezası belli oldu
40 günlük bebeğini denize atan annenin cezası belli oldu
Video Galeri
Başbakan Yıldırım: “Referandum, zafer ve hezimet diye yorumlanmamalı”
Başbakan Yıldırım: “Referandum, zafer ve hezimet diye yorumlanmamalı”