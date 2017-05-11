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  3. 11 Mayıs 2017 15:15

Bakanlara önce kürsü sonra müzik engeli

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ekonomi Bakanları 4. Toplantısı" kapsamında Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

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Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Bakan Avcı'nın katılımıyla başladı
Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, Bakan Avcı'nın katılımıyla başladı
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Maganda kurbanı Alican'ın ölümü kamerada
Maganda kurbanı Alican'ın ölümü kamerada
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Türkiye uzun menzilli füze denemesi yaptı
Türkiye uzun menzilli füze denemesi yaptı
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6'ncı kattan böyle düştü
6'ncı kattan böyle düştü
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Yeni nesil restoranda göz ve kulak da doyuyor
Yeni nesil restoranda göz ve kulak da doyuyor
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Tendürekte çatışma: Yaralı askerler var
Tendürekte çatışma: Yaralı askerler var