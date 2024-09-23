Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti 23 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 06:40 AK Partili milletvekilleri ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Hulusi Akar'ın da katılımıyla yaptıkları mangalda sucuk partisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f0e336b1962a5fb803c923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: Yaralılar var Edirne'de kan donduran olay: Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp yaktı İstanbul'da trafik kavgası: 1 kadın silahla vuruldu ''250 bin dolarlık kaza'' yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var