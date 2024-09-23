Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti

AK Partili milletvekilleri ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Hulusi Akar'ın da katılımıyla yaptıkları mangalda sucuk partisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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