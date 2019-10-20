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  3. 20 Ekim 2019 18:00

Bakanlık açıkladı ! PKK/YPG'liler bölgeden çekiliyor !

Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaşma sonucu PKK/YPG'lilerin teröristlerin bölgeden çıkışının takip edildiğini açıkladı.

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