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  3. 25 Kasım 2019 23:40

Bakanlık duyurdu ! Son yılların en büyük terör saldırısı önlendi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin son yılların en büyük kanlı eylemine hazırlık yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

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