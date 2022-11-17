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Bakanlık kartı koyduğu aracıyla trafikte terör estirdi

İstanbul Kağıthane'de camında bakanlık kartı bulunan araçla ters yöne girip sürücülerle tartıştan şahıs, polis tarafından yakalandı. Bakanlık kartının sahte olduğu öğrenilirken, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi.

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