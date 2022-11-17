Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanlık kartı koyduğu aracıyla trafikte terör estirdi Bakanlık kartı koyduğu aracıyla trafikte terör estirdi 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 17:55 İstanbul Kağıthane'de camında bakanlık kartı bulunan araçla ters yöne girip sürücülerle tartıştan şahıs, polis tarafından yakalandı. Bakanlık kartının sahte olduğu öğrenilirken, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63764b5b6fb1856a417f0213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalkın'' çağrısına İYİ Parti'den olay yanıt Müge Anlı'da akılalmaz olay! Kocasını bırakıp damadına kaçtı Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü İstanbul'da metrobüs kazası! Tahran’ın hava durumunu anlatan sunucu başörtüsünü çıkardı Dünya Kupası öncesi muhabirlere canlı yayında saldırı Ev sahibi olmak isterken, kendi evinde kiracı oldu Kaz Dağları'ndan beslenen koca baraj bakın ne halde! İmamoğlu’ndan İstanbul'a ''Atatürk’ün mirası açılıyor'' müjdesi