Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanlık merak edilen görüntüleri yayınladı: Hainler işte böyle vuruldu! Bakanlık merak edilen görüntüleri yayınladı: Hainler işte böyle vuruldu! 20 Kasım 2022 Pazar Saat: 21:55 Güncelleme: 20 Kasım 2022 Pazar 21:55 Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kılıç Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin eli kanlı terör örgütünün inlerini vurduğu anlara dair merak edilen görüntüleri yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637a78177f35c911c56d45b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Katar'da -bira istiyoruz- sloganları - Spor - ODATV Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler Abdurrahim Albayrak'ı yıkan haber! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti Yabancı uyruklu hadsizler Türk milletinin acısıyla böyle alay etti! Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı Özel hastanede şoke eden görüntüler Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi