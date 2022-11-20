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  4. Bakanlık merak edilen görüntüleri yayınladı: Hainler işte böyle vuruldu!

Bakanlık merak edilen görüntüleri yayınladı: Hainler işte böyle vuruldu!

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kılıç Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin eli kanlı terör örgütünün inlerini vurduğu anlara dair merak edilen görüntüleri yayınladı.

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