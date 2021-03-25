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Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı

İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klip, büyük beğeni topladı.

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