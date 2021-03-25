Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı 25 Mart 2021 Perşembe Saat: 16:50 İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klip, büyük beğeni topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605c953cb691d20c10238043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovaladı! ''Erdoğan isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabilir'' Camdaki Kız'ın yeni tanıtımına damga vuran sahne Böyle aldatma görülmedi! ''Kardeşim'' diye eve aldığı adamla kaçtı! Kayan taksiyi tutmaya çalıştı, yolcu aşağı düştü Türk kumpirci Bitcoin ile Elon Musk'a rakip oldu Trafikte sürücüler arasındaki tekmeli kavga kamerada Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı daha öldürüldü İki kadın pazardan tereyağı çaldı