Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu 14 Mayıs 2021 Cuma Saat: 14:31 Kültür ve Turizm Bakanlığı "GoTurkiye" resmi hesabından paylaştığı videoda videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609e5f8a38c33d3b7a551363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor Denize giren vatandaşlar polisi görünce bakın ne yaptı? Fatih Kaymakamlığı’ndan o görüntüler için açıklama Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı Dev balina Mersin'de sahile vurdu Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi