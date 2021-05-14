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Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu

Kültür ve Turizm Bakanlığı "GoTurkiye" resmi hesabından paylaştığı videoda videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi.

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