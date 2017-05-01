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  3. 01 Mayıs 2017 14:20

Bakırköyde 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi

Bakırköy halk pazarında toplanan binlerce kişinin 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.

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Taksim esnafı müşteri bulamayınca top oynadı
Taksim esnafı müşteri bulamayınca top oynadı
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Bariyerleri yıkmaya çalışan grup havaya ateş açılarak dağıtıldı
Bariyerleri yıkmaya çalışan grup havaya ateş açılarak dağıtıldı
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4 kişinin katil zanlısının babası: Oğlum külhanbeylik yapıyordu
4 kişinin katil zanlısının babası: Oğlum külhanbeylik yapıyordu
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Taksim'de pankart açan 2 kadına gözaltı
Taksim'de yaka paça gözaltı ! Polis göz açtırmıyor...
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Beşiktaştan Taksime yürümek isteyen gruba müdahale
Beşiktaş'ta da polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı var !
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Rahvan atları kıyasıya yarıştı!
Rahvan atları kıyasıya yarıştı!