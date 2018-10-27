Bakırköy’de asfalt silindiri taşıyan tır köprüye sıkıştı
27 Ekim 2018 16:10
Bakırköy’de asfalt silindiri taşıyan tır köprüye sıkıştı
İstanbul Bakırköy sahil yolunda asfalt silindiri taşıyan tır yüksekliği ayarlayamayınca köprüye çarptı. Kazada yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bir sürücünün aracı hareket halindeyken ayağa kalkarak kazayı izlemesi bu kadarına da pes dedirtti. Bakırköy sahil yolu Yeşilyurt mevkiinde silindir taşıyan bir tır arkasında bulunan eskort araca rağmen ilk olarak köprünün...