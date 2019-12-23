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  3. 23 Aralık 2019 07:55

Bakırköy'de dehşet ! Liseli genci dövüp, bıçakladılar

Bakırköy'de profesyonel dansçı olduğu öğrenilen bir lise öğrencisi, başka öğrenci grubu tarafından darp edilerek karnından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Saldırgan öğrencilerin, başka bir öğrenciyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

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