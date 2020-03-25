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  3. 25 Mart 2020 11:05

Bakırköy'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden minibüse çarparak kaldırıma çıktı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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