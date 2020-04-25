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  3. 25 Nisan 2020 15:05

Bakırköy'de hareketlilik ! ''Çantamda bomba var'' deyip raylara oturdu

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu.

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