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  3. 01 Nisan 2019 18:15

Bakırköy’de içerisinde lüks araçların bulunduğu tır devrildi

Bakırköy’de içerisinde lüks otomobillerin de bulunduğu bir konteyneri taşıyan tır, üst geçide çarparak devrildi. Kazada tır şoförü yaralanırken, sahil yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay, Bakırköy Sahil yolu Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Basut idaresindeki 34 YR 5387 plakalı içerisinde lüks otomobillerinde bulunduğu...

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