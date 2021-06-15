Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı 15 Haziran 2021 Salı Saat: 16:45 Bakırköy Yeşilköy'de, uyuşturucu suçlarından aranması olduğu öğrenilen şüpheli ile polis arasında çıkan arbedede biri polis iki kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c8af06387dcd4aa24e68b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı Bilim Kurulu üyesi İlhan normalleşme için tarih verdi Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! Müge Anlı’da bulundu Genç kadına müstehcen görüntülere iğrenç şantaj İstanbul'da su birikintisinde ölüm kalım savaşı veren minik kediyi itfaiye kurtardı