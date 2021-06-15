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  4. Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı

Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı

Bakırköy Yeşilköy'de, uyuşturucu suçlarından aranması olduğu öğrenilen şüpheli ile polis arasında çıkan arbedede biri polis iki kişi yaralandı.

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