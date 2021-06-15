Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı

Bakırköy Yeşilköy'de, uyuşturucu suçlarından aranması olduğu öğrenilen şüpheli ile polis arasında çıkan arbedede biri polis iki kişi yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c8af06387dcd4aa24e68b3" allowfullscreen></iframe>