Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakkalda silahlı saldırı kamerada! Bakkalda silahlı saldırı kamerada! 31 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:40 İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki genç, daha önce kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f7aea00241844ed466f723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza İstanbul'da sahte içkiden bir ölüm daha Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi hıçkırıklara boğuldu Çılgın dağcıdan Uludağ'ın buz tutan göllerindeki donduran çılgınlık Yol verme kavgasında dehşet! Yolunu kesip kurşun yağdırdı O türünün ilk ve son örneği: Göç etmeyen leylek Türkiye'ye yerleşti Otomotiv sektöründe kriz! Kocaeli'nde işçiler kendilerini fabrikaya kapattı Sultangazi’de bomba gibi patlayan yer altı kabloları paniğe neden oldu Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı