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Bakkalda silahlı saldırı kamerada!

İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki genç, daha önce kavgalı olduğu şahsı bakkalda bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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