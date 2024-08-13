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  4. Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış

Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış

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Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda yakınına indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı.

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