Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış 13 Ağustos 2024 Salı Saat: 12:17 Güncelleme: 13 Ağustos 2024 Salı 12:17 Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda yakınına indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bb24936da570af160cf553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar ''Abluka'' operasyonunda tuvalette, perdenin arkasında yakalandılar... Antalyalı aileye tatile geldikleri İstanbul'da hırsızlık şoku Sıradan çilingirleri unutun... O Türkiye'nin UNESCO Çilingiri Squid Game'in yeni sezonundan ilk tanıtım geldi Esenyurt'ta kan donduran cinayet: Direksiyon başındaki arkadaşını öldürdü Organize suç örgütü ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Türkiye'nin yerli ve akıllı seyir füzesi Kemankeş 2 bir testi daha geçti