Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada 17 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 17:25 İstanbul Küçükçekmece’de bakkaldan bisküvi çaldığı için darp edilen çocuğu mahalleli kurtardı. Yere düşen çocuk, ‘Bir tane bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, o anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6325d8ccfeb01f563d6c6103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kur'an kursundan hırsızlık yapmaya kalktı, başına gelmeyen kalmadı Tepki çeken hayvanat bahçesi mühürlenmişti, mehteran şovuyla yeniden açıldı! Dünya'da bir ilk olacak! Yerli ve milli SİHA gemisi için geri sayım başladı Yunan hücum botundan Türk balıkçıya ''ölümüne'' taciz anı kamerada İzmir'de, kozmetik fabrikasında yangın Ücretini isteyen taksiciye öldüresiye dayak İçişleri Bakanı Soylu Adnan Menderes'in tartışmalı mektubunu okudu Muhabire polisten yumruk ve tekmeli saldırı İngiltere'de kriz! Yeni krala şok protesto!