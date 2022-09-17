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  4. Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada

Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada

İstanbul Küçükçekmece’de bakkaldan bisküvi çaldığı için darp edilen çocuğu mahalleli kurtardı. Yere düşen çocuk, ‘Bir tane bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, o anlar kameraya yansıdı.

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