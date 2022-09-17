Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada

İstanbul Küçükçekmece’de bakkaldan bisküvi çaldığı için darp edilen çocuğu mahalleli kurtardı. Yere düşen çocuk, ‘Bir tane bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, o anlar kameraya yansıdı.

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