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Baklavacıda mide bulandıran görüntüler

Adıyaman'da bir baklavacıda kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Görüntülerde, çalışanların maske, bone ve eldiven takmadığı hatta birinin yarı çıplak olduğu görüldü. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı.

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