Anasayfa Video Galeriler Gündem Baklavacıda mide bulandıran görüntüler Baklavacıda mide bulandıran görüntüler 06 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 13:55 Adıyaman'da bir baklavacıda kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Görüntülerde, çalışanların maske, bone ve eldiven takmadığı hatta birinin yarı çıplak olduğu görüldü. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61865f3ac37d8b4867700d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahnede kalp krizi geçirip öldü Yerli hava savunma füzesi SİPER ateşleme testini geçti PKK'dan temizlenen Hakkari Yüksekova'da sonbahar güzelliği Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması O ilimizdeki her sokaktaki gizemli mezarların sırrı ortaya çıktı Erdoğan ''hasta'', ''yürüyemiyor'' hatta ''ölmüş'' diyenlere böyle yanıt verdi Müzik festivalinde kabus! 8 kişi öldü Türkiye ağzı açık izledi! 5 kez eski nişanlısına kaçan eşini canlı yayında affetti Esra Erol’da olay olan TikTok itirafı: ''3 araba parasını yedim!''