Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 18:05 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249b7b3a76de327d73aa433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı