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Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

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