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  3. 30 Eylül 2019 13:05

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Antalya'da, balkonundan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı (24), sokakta kovalayarak boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Ercan Karakaş (41), Konyaaltı sahilinde güneşlenirken yakalandı. Ercan Karakaş, ifadesinde baldızının, Fas uyruklu eşi Siham Karakaş'ı Fas'a götürmeye çalıştığını, çocuğunu bir daha görememe korkusuyla öldürdüğünü söyledi. Karakaş ayrıca...

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