  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Eylül 2019 13:55

Baldızını sokak ortasında defalarca bıçakladı

Antalya'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, Fas uyruklu eşinin balkondan girdiği evinde tartıştığı baldızını sokakta kovalayarak boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Video Galeri
İstanbul'daki derbi cinayeti kamerada
İstanbul'daki derbi cinayeti kamerada
Video Galeri
Nü resim çizen ressamlar kovuldu
Nü resim çizen ressamlar kovuldu
Video Galeri
İstanbul'da derbi cinayeti
İstanbul'da derbi cinayeti
Video Galeri
Fatih'te 5 katlı binada yangın ! Mahsur kaldılar
Fatih'te 5 katlı binada yangın ! Mahsur kaldılar
Video Galeri
Markette dehşet anları ! Kasiyerin boğazına bıçak dayadı
Markette dehşet anları ! Kasiyerin boğazına bıçak dayadı
Video Galeri
Sakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM