Anasayfa Video Galeriler Gündem Balık bollaştı, fiyatlar 100 lira birden düştü Balık bollaştı, fiyatlar 100 lira birden düştü 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 16:50 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 16:50 Geçen hafta 150 liradan tezgahlarda yerini alan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651acaa054b7a24f734a41d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında Yağışlar sonrası barajların son durumu Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı