  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Balık bollaştı, fiyatlar 100 lira birden düştü

Balık bollaştı, fiyatlar 100 lira birden düştü

Güncelleme:

Geçen hafta 150 liradan tezgahlarda yerini alan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar düştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı
İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi
PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha
Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü
Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında
Yağışlar sonrası barajların son durumu
Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı
İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı