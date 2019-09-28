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  3. 28 Eylül 2019 11:20

Balık fiyatları, beyaz eti solladı

Av yasaklarının kalkmasıyla başlanan balık avı sezonu bekleneni veremedi. Tezgahlardaki balıkların fiyatları beyaz eti geçince dar gelirli vatandaş balığı sofrada değil pazarda görmekle yetindi.

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