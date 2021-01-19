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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GETİRİLEN İZİN KISITLAMASI KALDIRILDI
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  3. 19 Ocak 2021 12:30

Balık tezgahlarında ''yuh'' dedirten hile!

Türkiye’de özellikle kıyı bölgelerinde zengin besin değeri nedeniyle çokça tüketilen balığın tezgahta kiloda ağır evde ise tavada hafif gelmesinin nedeni belli oldu:...

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