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  3. 18 Haziran 2017 16:45

Balık tutarken ayı ile karşılaştılar

Sakarya’dan balık tutmak için Bolu’ya gelen balıkçılar, karşılaştıkları ayıyı amatör kamera ile kaydederek, ‘gel kızım gel’ diye çağırdılar.

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Video Galeri
Motosiklette yılan operasyonu
Motosiklette yılan operasyonu
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Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı
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Çöp kutusunun başında meyve beklediler
Çöp kutusunun başında meyve beklediler