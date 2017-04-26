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  3. 26 Nisan 2017 23:20

Balık tutarken boğuldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir kişi, balık tutmaya gittiği Kelkit Çayı’nda boğularak hayatını kaybetti.

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Samandırada otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı
Samandırada otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı
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Küçük Furkandan Cumhurbaşkanı Erdoğana 15 Temmuz mektubu
Küçük Furkandan Cumhurbaşkanı Erdoğana 15 Temmuz mektubu
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Uçaktaki kavga ettiği kişiye 'in ulan aşağıya' diye bağırdı
Uçaktaki kavga ettiği kişiye 'in ulan aşağıya' diye bağırdı
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Kurtulmuş: Kutlu Doğum haftası Hicri takvime sabitlenecek
Kurtulmuş: Kutlu Doğum haftası Hicri takvime sabitlenecek
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Darp sonucu öldüğü belirlenen 10 aylık bebeğin annesi konuştu
Darp sonucu öldüğü belirlenen 10 aylık bebeğin annesi konuştu
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Dolandırdılar, lüks tekne kiralayıp halay çektiler
Dolandırdılar, lüks tekne kiralayıp halay çektiler