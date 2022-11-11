Balık tutmak isteyen amatör balıkçıların avı bu oldu

Sosyal medyada hızla yayılan bir amatör balıkçı videosu tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir grup amatör balıkçının oltayla balık avı "yok artık" dedirten bir sürpriz son buldu.

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