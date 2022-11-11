Anasayfa Video Galeriler Gündem Balık tutmak isteyen amatör balıkçıların avı bu oldu Balık tutmak isteyen amatör balıkçıların avı bu oldu 11 Kasım 2022 Cuma Saat: 10:35 Sosyal medyada hızla yayılan bir amatör balıkçı videosu tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir grup amatör balıkçının oltayla balık avı "yok artık" dedirten bir sürpriz son buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636dfb473aa4cd542528dea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin milli Bozdoğan Füzesi böyle ateşlendi AK Partili ismin 10 Kasım anmasına büyük tepki Müge Anlı'da şoke eden ''üçlü ilişki'' itirafı! Utancından yüzünü kapattı İmamoğlu çiftinin romantik anları! Dilek İmamoğlu şaşkınlığını gizleyemedi Ünlü hukukçu Ersan Şen'den siyasi yasak açıklaması: ''İmamoğlu kahraman olur'' Ankara'da 5 kişinin cesedi bulundu! Vahşette sır perdesi aralanıyor Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti