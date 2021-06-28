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Balık tutmaya gitti, barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan Karacaören Barajı’na balık tutmaya giden Emre Sezer’in park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu.

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