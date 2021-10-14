Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı

131 . doğum yıl dönümünde dolu dolu bir programla anılan Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Halikarnas Balıkçısı, 48. doğum yıl dönümünde de Bodrum Belediyesi ile Bodrum Deniz Müzesi tarafından hazırlanan programla anıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61682e9b06b80f6267634ba3" allowfullscreen></iframe>