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  4. Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı

Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı

131 . doğum yıl dönümünde dolu dolu bir programla anılan Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Halikarnas Balıkçısı, 48. doğum yıl dönümünde de Bodrum Belediyesi ile Bodrum Deniz Müzesi tarafından hazırlanan programla anıldı.

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