Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 16:20 131 . doğum yıl dönümünde dolu dolu bir programla anılan Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Halikarnas Balıkçısı, 48. doğum yıl dönümünde de Bodrum Belediyesi ile Bodrum Deniz Müzesi tarafından hazırlanan programla anıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61682e9b06b80f6267634ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taliban heyeti Ankara’da Nişantaşı'nda silahlı soygun: Böyle yakalandılar Boşanma aşamasındaki kıskanç koca dehşet saçtı Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu Yerli koronavirüs aşısından müjdeli haber! Başhekim sonuçları paylaştı Kuraklığın vurduğu Bayır Deresi çöplüğe döndü İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var