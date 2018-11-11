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  3. 11 Kasım 2018 16:45

Balıkçı kadınlar artık tekneleriyle turistleri gezdiriyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı’da balıkçı kadınlar artık turizme hizmet ediyor.Eski bir Rum köyü olan, Yunanistan’ın Selanik şehrinden 1924 yılında göç edenlerin torunlarının yaşadığı Gölyazı’da hayat, sabah erken saatlerde gölde başlıyor. Gölün doğu ucunda, derin bir yarımadanın üzerinde kurulan, her sokağın sonu, her evin kapısı göle açılan Gölyazı’da kayıklarla balığa çıkan...

Bilgin Pro
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