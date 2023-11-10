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  4. Balıkçıların ağına takılan 120 kiloluk ''canavar'' şaşkına çevirdi

Balıkçıların ağına takılan 120 kiloluk ''canavar'' şaşkına çevirdi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde balıkçıların ağına takılan 120 kilogram ağırlığındaki vatoz, görenleri şaşkına çevirdi.

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