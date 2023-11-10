Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkçıların ağına takılan 120 kiloluk ''canavar'' şaşkına çevirdi Balıkçıların ağına takılan 120 kiloluk ''canavar'' şaşkına çevirdi 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 15:55 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 15:55 Muğla'nın Menteşe ilçesinde balıkçıların ağına takılan 120 kilogram ağırlığındaki vatoz, görenleri şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654e28393b52ab74e518d563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın kasasını yöneten terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da dikkatsiz sürücü navigasyonu suçladı Korktuğumuz başımıza geldi: Barajlar kurudu kısıtlama uzatıldı Cinayet davasında 29 yıl sonra gelen itiraf 82 yaşındaki tek isteği mesleğinin tarihe karışmaması Firari müteahhiti depremzede yakınları böyle yakaladı Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu Başkent'te korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi İstanbul'da 3 blok, 84 dairelik sitede skandal görüntü