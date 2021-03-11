  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Balıkçıların ağından ''iPhone''lar çıktı! İnanılmaz görüntü

Balıkçıların ağından ''iPhone''lar çıktı! İnanılmaz görüntü

Sosyal medya bugün yayınlanan ve bir anda paylaşım rekorları kıran bu "şanslı balıkçıları" konuşuyor. Balıkçılar denizin ortasında içi iPhone 12 ile dolu konteyner buldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Meral Akşener'in konvoyunda kaza
Canlı yayında dev ekran üzerine devrildi
Bakan Koca’nın canlı yayınında ''öldürüm lan seni'' sesi
Sosyal medya bu olayı konuşuyor! iPhone 12 dolu konteyner buldular
Kağıthane'de çocuk tacizcisine dayak kamerada
Türkiye bu olayı konuşuyor! ''Eniştem ormanda tecavüz etti''
Yolcu bağırınca rotasını hastaneye çevirdi
Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patlama anı kamerada
Kandillerle ilgili ezber bozan açıklama!