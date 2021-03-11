Balıkçıların ağından ''iPhone''lar çıktı! İnanılmaz görüntü

Sosyal medya bugün yayınlanan ve bir anda paylaşım rekorları kıran bu "şanslı balıkçıları" konuşuyor. Balıkçılar denizin ortasında içi iPhone 12 ile dolu konteyner buldu.

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