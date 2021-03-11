Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkçıların ağından ''iPhone''lar çıktı! İnanılmaz görüntü Balıkçıların ağından ''iPhone''lar çıktı! İnanılmaz görüntü 11 Mart 2021 Perşembe Saat: 20:35 Sosyal medya bugün yayınlanan ve bir anda paylaşım rekorları kıran bu "şanslı balıkçıları" konuşuyor. Balıkçılar denizin ortasında içi iPhone 12 ile dolu konteyner buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604a54eae684b44b9d35766b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'in konvoyunda kaza Canlı yayında dev ekran üzerine devrildi Bakan Koca’nın canlı yayınında ''öldürüm lan seni'' sesi Sosyal medya bu olayı konuşuyor! iPhone 12 dolu konteyner buldular Kağıthane'de çocuk tacizcisine dayak kamerada Türkiye bu olayı konuşuyor! ''Eniştem ormanda tecavüz etti'' Yolcu bağırınca rotasını hastaneye çevirdi Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patlama anı kamerada Kandillerle ilgili ezber bozan açıklama!