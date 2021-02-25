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  3. 25 Şubat 2021 09:05

Balıkçının ağına takılan ''insan yüzlü köpekbalığı'' görenleri şaşırttı

Endonezya'da bir balıkçı, ağına takılan bir köpek balığının karnını yardığında 3 adet yavru köpek balığı buldu. Yavrulardan bir tanesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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