Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 18:50 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 18:50 Sivas'ta Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen bir kişinin oltasına balık yerine patlamamış top mermisi takıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6524213df6869972ab6b2c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması Ata tohumları yeşerdi, dev mahsulleri görenler dönüp bir daha baktı Tanju Özcan’ın fotoğrafı çöpe atıldı Marketlerin dans şovcusu Nimet Hoca'nın dönüşü muhteşem oldu Marketten sucuk diye aldı, dışı sucuk içi ise bakın ne çıktı! Otobüste kadın yolculardan şoke eden küfür