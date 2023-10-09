Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı

Sivas'ta Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen bir kişinin oltasına balık yerine patlamamış top mermisi takıldı.

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