  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mazbatayı aldı, indirime devam dedi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mazbatayı aldı, indirime devam dedi

Balıkesir'de, 31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan CHP'li Ahmet Akın, mazbatasını alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Akın zafer konuşmasında, AK Partili belediye tarafından indirimli ulaşım hakları iptal edilen öğretmen, öğrenci ve sağlık çalışanlarına müjdeyi vererek, indirimin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bir kadın cinayeti daha: Anlaşmalı boşanıp katletti
Bir kadın cinayeti daha: Anlaşmalı boşanıp katletti
Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar
Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar
İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlara polis müdahalesi
İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlara polis müdahalesi
29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama
29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama
Seçimin yenileneceği ilçede oy yakma görüntüleri ortaya çıktı
Seçimin yenileneceği ilçede oy yakma görüntüleri ortaya çıktı
29 kişiye mezar olan gece kulübünün yangın sonrası içinden görüntüler
29 kişiye mezar olan gece kulübünün yangın sonrası içinden görüntüler
İstanbul'da akılalmaz olay! Metrobüse mermi isabet etti
İstanbul'da akılalmaz olay! Metrobüse mermi isabet etti
Denizde tedirgin eden görüntü! Sırrı çözüldü
Denizde tedirgin eden görüntü! Sırrı çözüldü
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha