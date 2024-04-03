Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mazbatayı aldı, indirime devam dedi

Balıkesir'de, 31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan CHP'li Ahmet Akın, mazbatasını alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Akın zafer konuşmasında, AK Partili belediye tarafından indirimli ulaşım hakları iptal edilen öğretmen, öğrenci ve sağlık çalışanlarına müjdeyi vererek, indirimin devam edeceğinin sinyalini verdi.

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