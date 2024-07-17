Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi 17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 19:36 BBB’nin balları, Londra Uluslararası Bal Ödülleri’ne damgasını vurdu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6697f31f8961a4312204a3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi Güzellik merkezine bir ayda üçüncü silahlı saldırı 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Lüks otomobil feribot iskelesinde saniyeler içinde suya gömüldü... Sarıkamış’ı sel vurdu: Yollar yıkıldı, evleri su bastı