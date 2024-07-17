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  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi

BBB’nin balları, Londra Uluslararası Bal Ödülleri’ne damgasını vurdu

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